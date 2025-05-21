ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 21 Mayıs - 10 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Ülker Buket Madlen Çikolata 208g: 199 tl
Şölen Chocodans Bütün Fındıklı Çikolata 125g: 50 tl
Beyoğlu Dubacco Dubai Çikolatası Hediyelik 315g: 249 tl
Ülker Draje Çikolata Freeze Dry Çilekli Sütlü 80g: 75 tl
Ülker Buket Madlen Çikolata 208g: 199 tl
Torku Mevlana Şekeri 450g: 55 tl
Uzungil Cezerye Yer Fıstıklı/Fındıklı Lokum 350g: 59 tl
Ebru Limon Kolonyası Bidon 1L: 85 tl
Marmara İncir/ Zeytin Çiçeği Kolonyası 200ml: 64,90 tl
Ananadolu Mutfağı İri Salamura Tuzu 3kg: 29,90 tl
Amigo Kabuklu Ceviz 500g: 90 tl
Tchibo Türk Kahvesi 100g: 49,90 tl
Juss Tea Çeşitleri 2,5L: 35,90 tl