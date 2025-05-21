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Haberler Haberler ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 21 Mayıs - 10 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 21 Mayıs - 10 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Her hafta yenilenen kampanyalarıyla dikkat çeken ŞOK, bu bayramda da şeker çeşitleri gıda, mutfak araç gereçleri ve daha birçok üründe kaçırılmayacak fiyatlar sunuyor. Hem bayram hazırlıklarını kolaylaştırmak hem de bütçenizi korumak için işte ŞOK'un 21 Mayıs - 10 Haziran güncel aktüel kataloğu..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:51
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ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 21 Mayıs - 10 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Ülker Buket Madlen Çikolata 208g: 199 tl
Şölen Chocodans Bütün Fındıklı Çikolata 125g: 50 tl
Beyoğlu Dubacco Dubai Çikolatası Hediyelik 315g: 249 tl
Ülker Draje Çikolata Freeze Dry Çilekli Sütlü 80g: 75 tl

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 21 Mayıs - 10 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Torku Mevlana Şekeri 450g: 55 tl
Uzungil Cezerye Yer Fıstıklı/Fındıklı Lokum 350g: 59 tl
Ebru Limon Kolonyası Bidon 1L: 85 tl
Marmara İncir/ Zeytin Çiçeği Kolonyası 200ml: 64,90 tl

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 21 Mayıs - 10 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Ananadolu Mutfağı İri Salamura Tuzu 3kg: 29,90 tl
Amigo Kabuklu Ceviz 500g: 90 tl
Tchibo Türk Kahvesi 100g: 49,90 tl
Juss Tea Çeşitleri 2,5L: 35,90 tl

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 21 Mayıs - 10 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Süzme Yoğurt 900g: 84,50 tl
Közlenmiiş Biber 680g: 59,90 tl
Uno Geleneksel Lavaş 25 cm 390g: 79,95 tl
Piyale Un 2kg: 37,50 tl

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 21 Mayıs - 10 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Elidor Keratin Şampuan 400ml: 169 tl
Gilette Blue3 Comfort 3 Bıçak 3'lü: 122 tl
Sleepy Mutfak Havlusu Çeşitleri 50'li: 99,50 tl
Bingo Matik 10kg: 319 tl

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 21 Mayıs - 10 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Alpina Cam Ankastre Set: 6.499 tl
Kavurma Tenceresi: 1.099 tl
Orkide Düdüklü Tencere: 999 tl
Aile Boy Çaydanlık: 699 tl

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