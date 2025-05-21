Kurbanlık fiyatları 2025 | Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık ne kadar? Canlı hayvan kilo fiyatı

KURBANLIK FİYATLARI 2025 | Hz. İbrahim döneminden beri devam eden ve kurban kesme ibadetiyle gerçekleştirilen Kurban Bayramı, bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında eda edilecek. Maddi durumu uygun olan Müslümanlar'ın, Allah rızası için kurbanlık hayvan kestiği bu bayramda, kurbanlık fiyatları araştırılıyor. İşte bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATI NE KADAR?

ATV Haber'in haberine göre, İstanbul'daki kurban pazarlarında kurbanlık fiyatları netleşti. Kurbanlık satıcıları ile yapılan röportajlarda, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 150 -300 bin TL arasında olduğu öğrenildi. Kurbanlık fiyatları, hayvanın kilosu, boyutları ve randımanına göre değişiklik göstermektedir.

Anadolu'da büyükbaş kurbanlık fiyatları 100 bin TL'den başlayıp 300 bin liraya kadar yükseliyor. Kurbanlık fiyatlarının Anadolu şehirlerinde büyük şehirlere göre daha uygun olmasının sebepleri arasında yem, bakliye ve çadır masraflarının daha düşük olması gösteriliyor.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATI NE KADAR?

Küçükbaş kurbanlıklar ise 25 bin TL'den başlıyor ve rakam 35 bin TL'ye kadar yükseliyor. 20 Mayıs itibarıyla İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası arasında hayvan geçişleri resmi olarak başlayacak. Anadolu şehirlerinde ise küçükbaş kurbanlık fiyatları 25 bin liradan başlıyor.

CANLI HAYVAN KİLO FİYATI

İstanbul'daki hayvan pazarlarında canlı hayvan kilo fiyatı 350 - 360 TL arasında değişmektedir.