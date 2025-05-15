A101 ALDIN ALDIN 15 MAYIS | A101 aktüel ürünler kataloğu

Üstad Kavrulmuş Zarlı Kaju 140 g: 129 TL
Manda Sütü Ayran 1 L: 55 TL
Manda Sütü Yoğurt 750 g: 95 TL
Eski Kaşar Peyniri 250 g: 129 TL
Kelle Kaşar Peyniri 400 g: 149 TL
Göbek Kaşar Peyniri 400 g: 149 TL
Trüflü Mayonez 175 g: 99 TL
Sriracha Mayonez 175 g: 99 TL
Üstad Kavrulmuş Zarlı Kaju 140 g: 129 TL
Altınkılıç Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 g: 179,50 TL
Altınkılıç Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 g: 189 TL
Altınkılıç Kefirix Yaban Mersinli Kefir 250 ml: 29,50 TL
Altınkılıç Laktozsuz Kefir 1 L: 69,50 TL
Ruffles Taco Aromalı Cips 160 g: 39,50 TL
Eker Dip&Cips Soslu Yoğurt 125 g: 25 TL
Nescafe 2'si 1 Arada 20'li + Kırmızı Kupa: 99,50 TL