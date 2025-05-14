Resmi Gazete'de bugün! 14 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 14 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 14 Mayıs Çarşamba tarihli 32900. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Mayıs Çarşamba Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/172, 173, 174, 175)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/05/2025 Tarihli ve 789 Sayılı Kararı

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/05/2025 Tarihli ve 790 Sayılı Kararı

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/05/2025 Tarihli ve 791 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri