CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 07:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'den En-Nesyri kararı! Takas ile...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Ünlü isimler Anneler Günü’nü böyle kutladı! Oktay Kaynarca'dan anlamlı mesaj...
47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?
F.Bahçe'den Fred'e onay! Yerine gelecek isim...
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! 00:51
G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! 00:51
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 00:51
Cardoso attı Kayserispor kazandı! Cardoso attı Kayserispor kazandı! 00:51
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:51
Daha Eski
Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... 00:51
F.Bahçe'ye scout transferi! F.Bahçe'ye scout transferi! 00:51
Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! 00:51
Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! 00:51
G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! 00:51
Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! 00:51