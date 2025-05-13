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Haberler Haberler MEB il içi atama takvimi 2025 | İsteğe bağlı tayin başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

MEB il içi atama takvimi 2025 | İsteğe bağlı tayin başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yer değiştirme takvimine bağlı başvurular başladı. İsteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, MEBBİS üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Peki İsteğe bağlı tayin başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte MEB il içi atama takvimi ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:30 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 07:57
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MEB il içi atama takvimi 2025 | İsteğe bağlı tayin başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

MEB İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ 2025 | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları başladı. MEBBİS üzerinden online olarak yapılacak başvurular, 5 Mayıs itibarıyla başladı. 40 tercih hakkı bulunan öğretmenler, arama motorlarında ' İsteğe bağlı tayin başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? MEB il içi atama takvimi' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

MEB İSTEĞE BAĞLI TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB il içi yer değiştirme başvuruları 5-9 Mayıs tarihleri arasında olacak. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuruda bulunan öğretmenlerin atama ve sıralamalarının oluşturulması ise 13 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Öğretmenler tercih başvuruları esnasında en çok 40 eğitim kurumu yazabilecek.

MEB İSTEĞE BAĞLI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Ancak hizmet puanının eşit olması durumunda; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamında ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

MEB İSTEĞE BAĞLI TAYİN BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

2025 MEB İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ

İller arası yer değiştirme başvuurları21-28 Mayıs tarihlerinde alınacak. Atamalar 30 Mayıs'ta yapılacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran'da olacak.

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