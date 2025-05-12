CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 12 Mayıs

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 12 Mayıs

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 79,6 olarak ölçüldü. İşte 12 Mayıs Pazartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 12 Mayıs

BARAJ DOLULUK ORANLARI 12 MAYIS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde %52,15 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %92,46 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 12 Mayıs Pazartesi günü yüzde 79,6 olarak ölçüldü.

💦12 MAYIS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 12 Mayıs Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 79,06 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 12 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %92,12

🚿 Darlık Barajı: %82,21

🚿 Elmalı Barajı: %92,46

🚿 Terkos Barajı: %79,77

🚿 Alibey Barajı: %59,79

🚿 Büyükçekmece Barajı: %70,33

🚿 Sazlıdere Barajı: %57,56

🚿 Istrancalar Barajı: %52,15

🚿 Kazandere Barajı: %92,06

🚿 Pabuçdere Barajı: %91,45

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Livakovic paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar
Lemina: G.Saray şu anda tarih yazıyor
DİĞER
Süper Lig'de puan durumu belli oldu! İşte şampiyonluk senaryosu ve küme düşme hattındaki takımlar...
İşte kare kare PKK'yı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldı
"Beşiktaş maçı sonrası kendini sorgulamalı!"
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Livakovic paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar Livakovic paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar 10:50
Atalanta-Roma maçı ne zaman? Atalanta-Roma maçı ne zaman? 10:48
G.Saray taraftarından dev kampanya! G.Saray taraftarından dev kampanya! 10:44
Pacers seriyi 3-1'e getirdi Pacers seriyi 3-1'e getirdi 10:25
Venezia-Fiorentina maçı ne zaman? Venezia-Fiorentina maçı ne zaman? 10:02
Kayserispor-Antalyaspor maçı saat kaçta? Kayserispor-Antalyaspor maçı saat kaçta? 09:12
Daha Eski
"Beşiktaş maçı sonrası kendini sorgulamalı!" "Beşiktaş maçı sonrası kendini sorgulamalı!" 09:01
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 08:57
Bugünkü maçlar 12 Mayıs Pazartesi Bugünkü maçlar 12 Mayıs Pazartesi 07:38
Napoli'den kritik puan kaybı! Napoli'den kritik puan kaybı! 00:51
Napoli'den kritik puan kaybı! Napoli'den kritik puan kaybı! 00:45
Immobile'den transfer açıklaması! Immobile'den transfer açıklaması! 00:30