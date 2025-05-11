CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 08:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Çakar o pozisyonu değerlendirdi! "Ofsayt varsa..."
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu iş artık bitti"
DİĞER
Ve Osimhen'in ayrılığını duyurdular! Ünlü gazeteciden Galatasaray taraftarını üzen haber...
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Putin "Başkan Erdoğan'la görüşeceğim" diyerek duyurdu: Türkiye barış için çok çabaladı
Mourinho eski öğrencisini F.Bahçe'ye getiriyor!
Osimhen, G.Saray'a veda edecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu iş artık bitti" Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu iş artık bitti" 08:37
Bugünkü maçlar 11 Mayıs Pazar 2025 Bugünkü maçlar 11 Mayıs Pazar 2025 07:46
Hangi matematik! Şampiyon G.Saray Hangi matematik! Şampiyon G.Saray 00:27
F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho... F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho... 00:14
Öztürk'ten F.Bahçe'ye hakem göndermesi! Öztürk'ten F.Bahçe'ye hakem göndermesi! 00:01
Buruk: Final için örnek olacak Buruk: Final için örnek olacak 00:01
Daha Eski
Fatih Tekke: Skor moralimizi bozdu ama... Fatih Tekke: Skor moralimizi bozdu ama... 00:01
G.Saray'da son '1' adım! İşte güncel puan durumu G.Saray'da son '1' adım! İşte güncel puan durumu 00:01
Muslera'dan geleceğiyle ilgili açıklama! Muslera'dan geleceğiyle ilgili açıklama! 00:01
Cimbom Trabzon'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! Cimbom Trabzon'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! 00:01
Derbide çok konuşulacak pozisyon! Derbide çok konuşulacak pozisyon! 00:01
Fırtına direğe takıldı! İşte o pozisyon Fırtına direğe takıldı! İşte o pozisyon 00:01