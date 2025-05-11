CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 11 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 11 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 11 Mayıs 2025 tarihli 32897. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 11 Mayıs Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 08:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 11 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 11 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 11 Mayıs Pazar tarihli 32897. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Mayıs Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

11 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

👉11 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Buruk'tan Devler Ligi kalecisi talebi!
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu iş artık bitti"
DİĞER
Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! "Onun yerinde olsaydım diye çok düşündüm"
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Putin "Başkan Erdoğan'la görüşeceğim" diyerek duyurdu: Türkiye barış için çok çabaladı
Mourinho eski öğrencisini F.Bahçe'ye getiriyor!
Osimhen, G.Saray'a veda edecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu iş artık bitti" Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu iş artık bitti" 08:37
Bugünkü maçlar 11 Mayıs Pazar 2025 Bugünkü maçlar 11 Mayıs Pazar 2025 07:46
Hangi matematik! Şampiyon G.Saray Hangi matematik! Şampiyon G.Saray 00:27
F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho... F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho... 00:14
Öztürk'ten F.Bahçe'ye hakem göndermesi! Öztürk'ten F.Bahçe'ye hakem göndermesi! 00:01
Buruk: Final için örnek olacak Buruk: Final için örnek olacak 00:01
Daha Eski
Fatih Tekke: Skor moralimizi bozdu ama... Fatih Tekke: Skor moralimizi bozdu ama... 00:01
G.Saray'da son '1' adım! İşte güncel puan durumu G.Saray'da son '1' adım! İşte güncel puan durumu 00:01
Muslera'dan geleceğiyle ilgili açıklama! Muslera'dan geleceğiyle ilgili açıklama! 00:01
Cimbom Trabzon'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! Cimbom Trabzon'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! 00:01
Derbide çok konuşulacak pozisyon! Derbide çok konuşulacak pozisyon! 00:01
Fırtına direğe takıldı! İşte o pozisyon Fırtına direğe takıldı! İşte o pozisyon 00:01