Resmi Gazete'de bugün! 11 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 11 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 11 Mayıs Pazar tarihli 32897. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Mayıs Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri