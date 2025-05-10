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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 10 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 10 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 10 Mayıs 2025 tarihli 32896. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 10 Mayıs Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 08:37
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Resmi Gazete'de bugün! 10 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 10 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 10 Mayıs Cumartesi tarihli 32896. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Mayıs Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

10 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164)

YÖNETMELİKLER

–– Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkân Sağlamasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkânın İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

–– 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile İlgili 2025/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

–– Genel Tarım Sayımı ile İlgili 2025/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/05/2025 Tarihli ve 13500 Sayılı Kararı

👉10 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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