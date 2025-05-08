CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 08:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

Aslan'dan Bernardo Silva planı!
G.Saray'a Fransız forvet!
DİĞER
Dünyada sadece 3 ülke bunu yapabiliyor! Türkiye'nin kaderini değiştirecek "KAAN" hamlesi
Ali Nuhoğlu'nun karanlık bağlantıları deşifre oldu! Bir ucu BAE'ye diğer ucu Türkiye'nin en önemli bankasına uzanıyor
F.Bahçe'nin stoper planı ortaya çıktı! Skriniar olmazsa...
Fred'e sürpriz talip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG final biletini kaptı! PSG final biletini kaptı! 00:07
"Osimhen, Türkiye üstü bir oyuncu" "Osimhen, Türkiye üstü bir oyuncu" 00:06
Canlı yayında flaş açıklama! F.Bahçe ve seçim... Canlı yayında flaş açıklama! F.Bahçe ve seçim... 00:06
F.Bahçe'ye dünya şampiyonu kaleci! F.Bahçe'ye dünya şampiyonu kaleci! 00:06
F.Bahçe ve G.Saray'dan forvet kapışması! F.Bahçe ve G.Saray'dan forvet kapışması! 00:06
Muslera G.Saray'a veda mı ediyor? Muslera G.Saray'a veda mı ediyor? 00:06
Daha Eski
G.Saray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur G.Saray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur 00:06
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 00:06
G.Saray'dan sol beke genç takviye! G.Saray'dan sol beke genç takviye! 00:06
F.Bahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki... F.Bahçe'ye Mourinho şoku! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki... 00:06
Saint-Maximin’den ayrılık kararı! Saint-Maximin’den ayrılık kararı! 00:06
Doğan'dan Osimhen itirafı! "Menajerler..." Doğan'dan Osimhen itirafı! "Menajerler..." 00:06