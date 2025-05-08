İran deprem son dakika | İran'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Türkiye'den hissedildi mi?

İRAN DEPREM SON DAKİKA | İran'ın kuzeyindeki Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kentinde deprem oldu. 5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedilirken sabah saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden açıklama yapıldı. İşte detaylar...

İRAN'DA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.53'de kaydedildi.

İRAN DEPREMİ CAN KAYBI VAR MI?

Deprem, yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşirken Şahrud Valisi, depremin ardından açıklama yaptı. Yerel haber kaynaklarına konuşan Şahrud Valis, depremin çöl bölgelerinde gerçekleştiğini ve bu nedenle herhangi bir hasara tanık olunmadığını kaydetti.

İRAN DEPREMİ TÜRKİYE'DEN HİSSEDİLDİ Mİ?

İran'da meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği sebebiyle Türkiye'den hissedilmediği tahmin ediliyor.