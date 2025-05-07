CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 7 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 7 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 7 Mayıs 2025 tarihli 32893. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 7 Mayıs Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 08:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 7 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 7 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Mayıs Salı tarihli 32892. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Mayıs Çarşamba Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

7 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9798)

YÖNETMELİK

–– Çukurova Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2025/1)

👉7 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den Vlahovic çıkarması!
DİĞER
Allan Hakko'nun aşk rotası Atina'da mı çizildi? Sosyeteyi karıştıran o bomba iddia... Yeni isim kim?
AK Parti "yeni aşama" dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı
Muslera'nın yerine 2 dev aday!
G.Saray'a Fransız forvet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Bayern'den çifte yıldız! Görüşmeler başladı G.Saray'a Bayern'den çifte yıldız! Görüşmeler başladı 09:43
Osayi'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı Osayi'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı 09:32
Bugünkü maçlar 7 Mayıs Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 7 Mayıs Çarşamba 2025 08:38
Hakan'lı Inter, Devler Ligi'nde finalde! Hakan'lı Inter, Devler Ligi'nde finalde! 01:17
A. Efes Final Four şansını kaçırdı! A. Efes Final Four şansını kaçırdı! 01:10
Inter taraftarları pişman oldu! Inter taraftarları pişman oldu! 01:10
Daha Eski
İşte Hakan'ın Barcelona'ya attığı gol! İşte Hakan'ın Barcelona'ya attığı gol! 01:10
Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor 01:10
F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! 01:10
Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:10
B. Münih’ten Sané’ye rest! B. Münih’ten Sané’ye rest! 01:10
Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi! 01:10