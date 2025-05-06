Resmi Gazete'de bugün! 6 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 6 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Mayıs Salı tarihli 32892. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Mayıs Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

6 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Rize İli, Merkez İlçesi, Piriçelebi Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanında Yer Alan 89 Ada, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 ve 16 Parsel Numaralı Taşınmazların, Bölgedeki Riskli Yapıların Tasfiye Edilerek Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Rize Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9791)

–– Edirne ve Kırklareli İllerinin Bulgaristan Hudut Hattında Tesis Edilecek Devriye Yolu, Fiziki Engel Sistemleri, Aydınlatma Sistemleri, Teknolojik Gözetleme Sistemleri ve Sınır Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Benzeri İşler Kapsamında Bazı Tesislerin Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Edirne Valiliği ile Kırklareli Valiliği Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9792)

–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Göl Mahallesi (14. Bölge) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9793)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9794)

–– Sınırları Gösterilen Alanın Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9795)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 9796)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9797)

–– İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

👉6 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/176, K: 2025/42 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2019/35226 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2025 Tarihli ve 2022/95767 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2025 Tarihli ve 2021/5438 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2025 Tarihli ve 2021/35995 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2025 Tarihli ve 2022/42571 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri