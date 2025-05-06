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Haberler Haberler Esenler su kesintisi - İSKİ sular ne zaman gelecek? (6 Mayıs 2025)

Esenler su kesintisi - İSKİ sular ne zaman gelecek? (6 Mayıs 2025)

Esenler 6 Mayıs Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Esenler su kesintisi olan mahalleleri ve 6 Mayıs 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 08:20
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Esenler su kesintisi - İSKİ sular ne zaman gelecek? (6 Mayıs 2025)

Esenler su kesintisi 6 MAyıs 2025 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenler'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 6 Mayıs 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Esenler 6 Mayıs Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

İSKİ ESENLER SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ATIŞALANI MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 06/05/2025 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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