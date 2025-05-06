CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 6 Mayıs: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 Mayıs: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 6 Mayıs Salı 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 6 Mayıs: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Mayıs Salı 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

6 MAYIS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 38,60 (Alış) - 38,61 (Satış)

EURO: 43,69 (Alış) - 43,72 (Satış)

STERLİN: 51,02 (Alış) 51,27 (Satış)

1 DOLAR = 38,61 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉6 Mayıs Salı 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 4.197,73₺

Gram altın satış: 4.198,14₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 6.917,00₺

Çeyrek altın satış: 6.984,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 13.834,00₺

Yarım altın satış: 13.968,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 27.584,00₺

Tam altın satış: 27.808,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 27.612,00₺

Cumhuriyet altını satış: 28.029,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 28.326,00₺

Ata altın satış: 28.555,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Mayıs Salı günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.

Türk Telekom
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı?
DİĞER
Ezeli rakipler Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor! Bomba hamleyi duyurdular..
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti! Ankara Gazze'de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı
F.Bahçe'ye Mourinho külfeti!
F.Bahçe'ye sambacı stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan Jose Mourinho açıklaması! Acun Ilıcalı'dan Jose Mourinho açıklaması! 01:04
Mahmut Uslu: Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi! Mahmut Uslu: Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi! 01:04
Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki! Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki! 01:04
Tekke'den Uğurcan ve Savic açıklaması! "G.Saray'a karşı..." Tekke'den Uğurcan ve Savic açıklaması! "G.Saray'a karşı..." 01:04
Trabzonspor İstanbul'da 2 puan bıraktı! Trabzonspor İstanbul'da 2 puan bıraktı! 01:04
Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! 01:04
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Jesus gibi... F.Bahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Jesus gibi... 01:04
Amrabat'a sürpriz talip! Amrabat'a sürpriz talip! 01:04
F.Bahçe'den Sane hamlesi! F.Bahçe'den Sane hamlesi! 01:04
Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! 01:04
G.Saray'a Lunin transferinde çifte şok! G.Saray'a Lunin transferinde çifte şok! 01:04
Necip Uysal’dan fair-play dersi! Necip Uysal’dan fair-play dersi! 01:04