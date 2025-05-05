CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 09:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri!
F.Bahçe'ye sambacı stoper!
DİĞER
Jose Mourinho Beşiktaş mağlubiyeti sonrası dünya gündemine oturdu: “Her zamanki tarzı”
TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı
Derbi sonrası flaş yorum! "Bu takımın içerisi karışık"
Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ın gündeminde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Ali Uras'ı andı G.Saray Ali Uras'ı andı 09:46
A. Efes "dörtlü final" için parkede A. Efes "dörtlü final" için parkede 09:44
G.Saray'da Icardi bilmecesi! G.Saray'da Icardi bilmecesi! 09:42
Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri! Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri! 09:32
Derbi sonrası flaş yorum! "Bu takımın içerisi karışık" Derbi sonrası flaş yorum! "Bu takımın içerisi karışık" 09:12
Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri! Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri! 09:06
Daha Eski
Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi 07:11
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:53
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:52
Bologna, Juventus ile yenişemedi! Bologna, Juventus ile yenişemedi! 00:38
Bologna, Juventus ile yenişemedi! Bologna, Juventus ile yenişemedi! 00:38
Mourinho geleceği hakkında konuştu! Mourinho geleceği hakkında konuştu! 00:31