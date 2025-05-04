Resmi Gazete'de bugün! 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 4 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Mayıs Pazar tarihli 32890. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Mayıs Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Sensör ve Dedektör Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ANA STATÜLER

–– Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Espor Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri