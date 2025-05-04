CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ege'de korkutan deprem! AFAD SON DAKİKA | Deprem mi oldu, nerede? 4 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler

Ege'de korkutan deprem! AFAD SON DAKİKA | Deprem mi oldu, nerede? 4 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler

AFAD son dakika deprem bilgisine göre Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. 4 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 20:49 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 20:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ege'de korkutan deprem! AFAD SON DAKİKA | Deprem mi oldu, nerede? 4 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 4 MAYIS? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 4 Mayıs Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

4 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

AFAD'ın son bilgilendirmesine göre merkez üssü Ege Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 20:23 olarak kaydedilirken derinliği de 7 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları
DİĞER
Arda Güler’den füze! Real Madrid - Celta Vigo maçında Bernabeu ayağa kalktı…
CANLI | AKM'de Özgür Özel'e tokatlı saldırı! Provokatör gözaltına alındı... AK Parti'den açıklama, Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu
Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım!
F.Bahçe'de umutlar tükendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir 21:46
Solskjaer Beşiktaş tarihine geçti! İşte o istatistik Solskjaer Beşiktaş tarihine geçti! İşte o istatistik 21:43
Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım! Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım! 21:42
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları 21:40
Gedson Fernandes'ten Mourinho sözleri! Gedson Fernandes'ten Mourinho sözleri! 21:35
F.Bahçe taraftarlarını sinirlendiren tablo! Mourinho... F.Bahçe taraftarlarını sinirlendiren tablo! Mourinho... 21:27
Daha Eski
Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! 21:24
F.Bahçe'de umutlar tükendi! F.Bahçe'de umutlar tükendi! 21:20
F.Bahçe tribünleri Beşiktaş'ı alkışladı! F.Bahçe tribünleri Beşiktaş'ı alkışladı! 21:20
Chelsea evinde Liverpool'u mağlup etti! Chelsea evinde Liverpool'u mağlup etti! 21:07
Beşiktaş'a Mert Günok şoku! Beşiktaş'a Mert Günok şoku! 21:04
Kadıköy'deki dev derbi Beşiktaş'ın! Kadıköy'deki dev derbi Beşiktaş'ın! 21:03