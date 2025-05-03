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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 3 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 3 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 3 Mayıs 2025 tarihli 32889. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 3 Mayıs Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 08:40
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Resmi Gazete'de bugün! 3 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 2 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Mayıs Cumartesi tarihli 32889. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Mayıs Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

3 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– 2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9790)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9789)

–– Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ambar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/11)

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/12)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/04/2025 Tarihli ve 13487 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/04/2025 Tarihli ve 13488 Sayılı Kararı

👉3 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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