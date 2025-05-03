İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? | İstanbul deprem kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli

İstanbul'da 3 Mayıs Cumartesi, öğle saatlerinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve şiddeti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentte 23 Nisan günü meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 3 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen sarsıntının da artçı olduğu nu belirten uzmanlar, 4 büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini belirtiyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Kandillli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre, depremin şiddeti 4.0 olarak ölçüldü. Merkez üssü Silivri olan sarsıntının derinliği ise 14.7 km olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde yapılan revize ile sarsıntının şiddeti 3,9 olarak güncellendi.

AFAD ŞİDDETİNİ 3,7 OLARAK DUYURDU

Saat 11.36'da meydana gelen sarsıntıya ilişkin bir açıklama da AFAD'dan geldi. AFAD, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda depremin şiddetini 3,7 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Marmaraereğlisi, Tekirdağ olduğunu açıklayan AFAD, derinliğini ise 18 km olarak ölçtü. Öte yandan sarsıntının özellikle Avrupa Bölgesi'nde, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir ve Silivri taraflarında hissedildiği belirtildi.