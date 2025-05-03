CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 3 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 3 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 3 Mayıs Cumartesi | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 3 Mayıs 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 07:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 3 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 3 MAYIS? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 3 Mayıs Cumartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

3 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Juventus'tan F.Bahçe'ye çifte transfer!
G.Saray'da Xhaka heyecanı! Görüşme tarihi...
DİĞER
Portekiz Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! "Artık alışkanlıklarını..."
İBB'ye "yolsuzluk" soruşturmasında yeni gelişme: Capacity AVM’nin sahibi rüşvet dalgasını anlattı: Önce 3 sonra 5 milyon dolar istediler
Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i
Zaha G.Saray'a geri dönecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City Kevin De Bruyne ile kazandı! M. City Kevin De Bruyne ile kazandı! 00:30
M. City Kevin De Bruyne ile kazandı! M. City Kevin De Bruyne ile kazandı! 00:29
Zaha G.Saray'a geri dönecek mi? Zaha G.Saray'a geri dönecek mi? 00:26
Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i 00:26
A. Efes seriyi Atina'ya taşıdı! A. Efes seriyi Atina'ya taşıdı! 00:26
Onvo Antalyaspor 3 puanı tek golle aldı! Onvo Antalyaspor 3 puanı tek golle aldı! 00:26
Daha Eski
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat kulüpten ihraç edildi! Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat kulüpten ihraç edildi! 00:26
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... 00:26
A. Efes tribünleri ile Ergin Ataman arasında gerginlik! A. Efes tribünleri ile Ergin Ataman arasında gerginlik! 00:26
G.Saray'da büyük tehlike! 3 yıldız... G.Saray'da büyük tehlike! 3 yıldız... 00:26
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! 00:26
Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi... Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi... 00:26