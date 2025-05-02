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Haberler Haberler ŞOK'ta son Cumartesi fırsatları | 3 - 6 Mayıs Şok aktüel kataloğu

ŞOK'ta son Cumartesi fırsatları | 3 - 6 Mayıs Şok aktüel kataloğu

Şok'tan Bu Hafta Spor Tutkunlarına Fırsat! Şok, bu hafta da evde spor yapmak isteyenlere uygun fiyatlı spor malzemeleri sunuyor. Siz de ihtiyacınız olan ürünleri 3-6 Mayıs tarihleri arasında, Şok mağazalarından veya Cepte Şok uygulamasından satın alabilirsiniz. İşte Cumartesi fırsatlarıyla Şok ürün kataloğu sizlerle!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 17:07
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ŞOK'ta son Cumartesi fırsatları | 3 - 6 Mayıs Şok aktüel kataloğu

LCD Göstergeli Dijital Ekran Masaj Tabancası: 749 tl

Karın Kas Aleti: 249 tl

Pilates Çemberi: 199 tl

Egzersiz Minderi: 149 tl

Dijital Banyo Baskülü: 199 tl

Pilates Topu: 299 tl

Esneme ve Strecth Bnadı: 149 tl

Masa Tenisi Seti: 299 tl

Masaj Barı: 100 tl

Çelik Atlama ipi: 100 tl

Ayarlanabilir El Yayı: 119 tl

The Bottle Sporcu Su Şişesi: 149 tl

Slazenger Marka Erkek Modal Şort: 299 tl

Slazenger Marka Kadın Modal Şort: 299 tl

Slazenger Marka Erkek Modal T-shirt : 299 tl

Slazenger Marka Kadın Modal T-shirt : 299 tl

Emotion Love Deodorant / Detoks Floral Duru Body Scrub Duş Jeli: 135 tl

Ülker Kremalı Bisküvi 8'li 480g: 49 tl

Tat Sıkı Dostlar Ketçap 390g+ Mayonez 345g: 75 tl

Orkid Pltainum Özel Seri Gece 24'lü 125 tl

Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı: 175 tl

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