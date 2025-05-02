ŞOK'ta son Cumartesi fırsatları | 3 - 6 Mayıs Şok aktüel kataloğu

LCD Göstergeli Dijital Ekran Masaj Tabancası: 749 tl
Karın Kas Aleti: 249 tl
Pilates Çemberi: 199 tl
Egzersiz Minderi: 149 tl
Dijital Banyo Baskülü: 199 tl
Pilates Topu: 299 tl
Esneme ve Strecth Bnadı: 149 tl
Masa Tenisi Seti: 299 tl
Masaj Barı: 100 tl
Çelik Atlama ipi: 100 tl
Ayarlanabilir El Yayı: 119 tl
The Bottle Sporcu Su Şişesi: 149 tl
Slazenger Marka Erkek Modal Şort: 299 tl
Slazenger Marka Kadın Modal Şort: 299 tl
Slazenger Marka Erkek Modal T-shirt : 299 tl
Slazenger Marka Kadın Modal T-shirt : 299 tl
Emotion Love Deodorant / Detoks Floral Duru Body Scrub Duş Jeli: 135 tl
Ülker Kremalı Bisküvi 8'li 480g: 49 tl
Tat Sıkı Dostlar Ketçap 390g+ Mayonez 345g: 75 tl
Orkid Pltainum Özel Seri Gece 24'lü 125 tl
Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı: 175 tl