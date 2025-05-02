CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul'da korkutan deprem: Bu kez Adalar sallandı! 2 Mayıs İstanbul deprem

İstanbul'da korkutan deprem: Bu kez Adalar sallandı! 2 Mayıs İstanbul deprem

İstanbul'da 2 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. 3,2 şiddetindeki sarsıntının Adalar'da kaydedildiği belirtilirken AFAD, depreme ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3,3 olarak ölçtü. İşte son dakika deprem bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 12:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul'da korkutan deprem: Bu kez Adalar sallandı! 2 Mayıs İstanbul deprem

İstanbul'da öğle saatlerinde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın merkez üssünü Adalar olarak belirlediği sarsıntının şiddeti 3,2 olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi'nin resmi interenet sitesinde ise, depremin merkez üssü Marmara Denizi, şiddeti ise 3,3 olarak kaydedildi.

İSTANBUL DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

2 Mayıs Cuma günü, Adalar'da meydana gelen depremin saati 11.30 olarak kayıtlara geçti. AFAD'ın merkez üssünü Adalar olarak belirlediği sarsıntı, 6,26 km derinlikle kaydedildi. Öte yandan Marmara Denizi, Silivri açıklarında saat 09.57'de 2.5 ve saat 09.52'de 2.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

6,2 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMİN ARTÇILARI SÜRÜYOR

İstanbul'da 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından vatandaşların korkusu sürüyor. Uzmanlar bu depremin, beklenen büyük Marmara Depremi fayında gerçekleşmediğini kaydetti. Ancak bazı isimler, 6,2 şiddetindeki sarsıntının büyük depremi tetikleyebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Silivri açıklarında ve Kumburgaz fay hattında meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin artçıları sürüyor. 2 Mayıs sabah 09.52 ve 09.57'de meydana gelen Silivri merkezli depremlerin de artçı olduğu düşünülüyor. Ancak 11.30'da kaydedilen depremin Adalar merkezli olması sebebiyle farklı bir fay hattındaki hareketten kaynaklanabileceği belirtildi.

G.Saray Sara'dan servet kazanacak!
G.Saray'da Barış Alper çılgınlığı! Bonservisi...
DİĞER
Sokak kedisi değil, provokatör!
CANLI | Dünyanın gözü İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde! Nijerli Bakan Turkuvaz zirvesinde açıkladı: Sömürü bitti Türkiye ile iş birliği zamanı
Fransız devinden sürpriz hamle!
Transferde hayrete düşüren plan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Sara'dan servet kazanacak! G.Saray Sara'dan servet kazanacak! 11:50
Fransız devinden sürpriz hamle! Fransız devinden sürpriz hamle! 11:06
Transferde hayrete düşüren plan! Transferde hayrete düşüren plan! 10:50
Geldiği gibi gidiyor! Geldiği gibi gidiyor! 10:05
G.Saray'dan dev transfer! İstanbul'a davet edildi G.Saray'dan dev transfer! İstanbul'a davet edildi 09:55
Mourinho'dan Rafa'ya özel önlem! Mourinho'dan Rafa'ya özel önlem! 09:37
Daha Eski
Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 08:58
Chelsea ve Real Betis galip! Chelsea ve Real Betis galip! 01:16
Olympiakos Final Four'da! Olympiakos Final Four'da! 01:16
Chelsea ve Real Betis galip! Chelsea ve Real Betis galip! 01:07
Olympiakos Final Four'da! Olympiakos Final Four'da! 01:03
Tottenham sahasında galip! Tottenham sahasında galip! 00:32