İstanbul'da korkutan deprem: Bu kez Adalar sallandı! 2 Mayıs İstanbul deprem

İstanbul'da öğle saatlerinde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın merkez üssünü Adalar olarak belirlediği sarsıntının şiddeti 3,2 olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi'nin resmi interenet sitesinde ise, depremin merkez üssü Marmara Denizi, şiddeti ise 3,3 olarak kaydedildi.

İSTANBUL DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

2 Mayıs Cuma günü, Adalar'da meydana gelen depremin saati 11.30 olarak kayıtlara geçti. AFAD'ın merkez üssünü Adalar olarak belirlediği sarsıntı, 6,26 km derinlikle kaydedildi. Öte yandan Marmara Denizi, Silivri açıklarında saat 09.57'de 2.5 ve saat 09.52'de 2.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

6,2 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMİN ARTÇILARI SÜRÜYOR

İstanbul'da 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından vatandaşların korkusu sürüyor. Uzmanlar bu depremin, beklenen büyük Marmara Depremi fayında gerçekleşmediğini kaydetti. Ancak bazı isimler, 6,2 şiddetindeki sarsıntının büyük depremi tetikleyebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Silivri açıklarında ve Kumburgaz fay hattında meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin artçıları sürüyor. 2 Mayıs sabah 09.52 ve 09.57'de meydana gelen Silivri merkezli depremlerin de artçı olduğu düşünülüyor. Ancak 11.30'da kaydedilen depremin Adalar merkezli olması sebebiyle farklı bir fay hattındaki hareketten kaynaklanabileceği belirtildi.