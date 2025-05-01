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Haberler Haberler Vişne kebabı tarifi | Gaziantep vişne kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Vişne kebabı tarifi | Gaziantep vişne kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden vişne kebabı, et ve vişnenin eşsiz uyumu ile hazırlanır. Osmanlı mutfağından günümüze taşınan bu yemek, mayhoş vişne tadı ile etin lezzetinin birleştiği tatlı ekşi bir tada sahiptir. Farklı lezzetleri denemeyi sevenler için vişne kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 13:52
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Vişne kebabı tarifi | Gaziantep vişne kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Vişne kebabı tarifi | Genellikle lavaş üzerinde sunulan, vişne ve nar ekşisinden oluşan koyu bir sosla servis edilen vişne kebabı, Osmanlı'dan günümüze taşınan ve Gaziantep'in en sevilen yemeklerinden birisidir. Bazı tariflerde badem veya dolmalık fıstık eklenerek zenginleştirilen vişne kebabı, son dönemin popüler yemekleri arasında yerini aldı. Peki Gaziantep vişne kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

GAZİANTEP VİŞNE KEBABI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

▶Yarım kilo yağlı kıyma (kuzu ya da dana tercih edebilirsiniz)

▶Yarım demet maydanoz

▶1 büyük boy soğan

▶1 tutam kimyon

▶1 tutam karabiber

▶1 tutam tuz

▶3 yemek kaşığı tereyağı

▶450 gram vişne (dondurulmuş ya da taze tercih edebilirsiniz)

▶1 avuç ıspanak

▶2 yemek kaşığı çam fıstığı

▶1 çay kaşığı tarçın

▶2-3 dilim lavaş ya da pide (kızartılmış ve dilimlenmiş)

Yapılışı

▶Rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz ve baharatlar ile beraber yoğurup minik toplar halinde yuvarlayın.

▶Tencereye tereyağı ve köfteleri ekleyip kavurun.

▶Köfteler kızarınca çam fıstığı ve vişneleri ekleyin.

▶Yüksek ateşte suyunu çekince pişmiş köftelere ıspanak yapraklarını ekleyin ve üzerine 1 tutam tarçın serpin. Daha fazla pişirmeden ocaktan alın.

▶Pidelerin üzerine köfteli karşımı dökerek servis edin.

Püf noktaları

▶Köfteleri kavururken çok kaşık değdirmeden kavurun, tencereyi sallayarak kavurabilirsiniz.

▶Köfte harcını buzdolabında 1 saat dinlendirebilirsiniz.

▶Vişne kebabını yapmak için taze vişne kullanmak idealdir, ancak dondurulmuş vişne de iyi sonuç verir.

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