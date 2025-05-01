Resmi Gazete'de bugün! 1 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 1 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 1 Mayıs Perşembe tarihli 32887. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Mayıs Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 184)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İstanbul İlinde Yürütülecek Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Yapım İçin Yardım Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9768)

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9769)

–– 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2028 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9770)

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9771)

–– Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9772)

–– Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9773)

–– Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9774)

–– 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanununa Ekli (I) Sayılı Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9775)

–– Alayunt-Afyon-Konya Hat Kesiminde Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Tesisleri, Gar Tevsiatı, Yol Uzatmaları, Saydingler, Muhtelif Yerlerde Hemzenin Geçitler Yerine Alt-Üst Geçitler Yapılması ve Muhtelif Altyapı-Üstyapı Yapım İşi Kapsamında, Kütahya İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9776)

–– Güroymak Depolamalı RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bitlis İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9777)

–– Kaletepe Regülatörü ve HES-Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Erzurum İli, Tortum İlçesi, Ziyaretli Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 189 Ada, 16 Parsel Numaralı Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9778)

–– 154 kV Uludere-Beytüşşebap-Hakkari Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9779)

–– Nevşehir Sarıhıdır Pompaj Sulaması Yenileme İşi Kapsamında Belirtilen Taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9780)

–– Yozgat-Sorgun Eymir Göleti Sulaması Kapsamında Belirtilen Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9781)

–– 19/4/2012 Tarihinde İmzalanan ve 25/6/2012 Tarihli ve 2012/3386 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Christopher (St. Kitts) ve Nevis Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma Hükümlerinin Saint Kitts ve Nevis'in Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşları Bakımından 1/5/2025 Tarihinden İtibaren Uygulanmasının Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9782)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9783)

–– Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

–– Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri