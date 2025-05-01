Kütahya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı - Kütahya deprem son dakika

Kütahya'da korkutan deprem! | Ülkemizde son günlerde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde arka arkaya sarsıntılarla korkutan Kütahyta'da bu kez de 4,2 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Simav olan sarsıntının çevre illerden de hissedildiği kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kütahya deprem bilgisi...

KÜTAHYA'DA 4,2 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, 1 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra kaydedilen depremin merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi. 4,2 şiddetindeki derinlik, 10.66 km derinlikte kaydedildi. Saat 14.38'de meydana gelen depremin öncesinde, aynı bölgede 14.19'da 2,5 şiddetinde bir depremin daha olduğu belirlendi.