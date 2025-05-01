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Haberler Haberler Kütahya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı - Kütahya deprem son dakika

Kütahya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı - Kütahya deprem son dakika

Kütahya'da bir süredir art arda gerçekleşen depremler etkisini sürdürüyor. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 1 Mayıs'ta meydana gelen depremin şiddeti 4,2 olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle son dakika deprem haberleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 14:54
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Kütahya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı - Kütahya deprem son dakika

Kütahya'da korkutan deprem! | Ülkemizde son günlerde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde arka arkaya sarsıntılarla korkutan Kütahyta'da bu kez de 4,2 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Simav olan sarsıntının çevre illerden de hissedildiği kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kütahya deprem bilgisi...

KÜTAHYA'DA 4,2 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, 1 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra kaydedilen depremin merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi. 4,2 şiddetindeki derinlik, 10.66 km derinlikte kaydedildi. Saat 14.38'de meydana gelen depremin öncesinde, aynı bölgede 14.19'da 2,5 şiddetinde bir depremin daha olduğu belirlendi.

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