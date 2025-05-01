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Haberler Haberler Bayram tatili kaç gün? | Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Son dakika

Bayram tatili kaç gün? | Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Son dakika

2025 Kurban Bayramı tatili ve günleri, mayıs ayının gelmesiyle beraber gündemde yer aldı. Milyonların gündeminde yer alan Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusunun yanıtına göre vatandaşlar planlarını yapacaklar. Biz de sizler için güncel gelişmeleri derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 21:49 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 21:49
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Bayram tatili kaç gün? | Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Son dakika

Hac ve kurban kesme ibadetlerinin yapıldığı Kurban Bayramı, 2024 yılında 16 Haziran Pazar gününe denk gelmişti. Öğrencilerin 14 Haziran Cuma günü karnelerini alması ve tatil sezonunun başlaması sebebiyle Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Önümüzdeki yıl için tarihler merak edilirken Bir sonraki Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? sorgusu yapılıyor. Detayları sizler için derledik.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, TATİL KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Buna göre; 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor. Ancak konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde güncel gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

KURBAN BAYRAMI FAZİLETLERİ

Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır.

Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır: "Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar.

Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (el-Hac, 22/28), "Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (el-Hac, 22/34).

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