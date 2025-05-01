ALES ne zaman açıklanacak? | 2025-ALES/1 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Üniversitelerde akademik kadrolara atanmak ve lisansüstü programlara başvurmak için katılım sağlanan ALES için bekleyiş sürüyor. Sınava katılan adaylar, 13 Nisan'da yapılan sınavın ardından sonuç tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. Matematik, geometri, mantık ve problem çözme sorularının yanı sıra Türkçe dil bilgisi, okuduğunu anlama ve mantıksal akıl yürütmenin de ölçüldüğü sınavın sonuç tarihi hakkında merak edilenleri derledik.

2025-ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, 13 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2025-ALES/1 sınavının sonuçları 2 Mayıs Cuma günü açıklanacak. Ancak ÖSYM'nin resmi sitesinde net saat bilgisi bulunmuyor. ÖSYM'nin ALES sonuçlarını öğleden önce erişime açması bekleniyor.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç sayfasından erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girdikten sonra sorgulama işleminin yapabilecek.

2025-ALES/2 NE ZAMAN?

2025'in ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 13 - 21 Mayıs tarihleri arasında, geç başvurular ise 29 Mayıs'ta alınacak. ALES-2'nin sonuçları 25 Temmuz 2025'te açıklanacak.

2025-ALES/3 NE ZAMAN?

Üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) ise 23 Aralık'ta uygulanacak. ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgiye göre, sınav başvuruları 7 - 14 Kasım, geç başvurular ise 21 Kasım'da alınacak. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta erişime açılacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir.