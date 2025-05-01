CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ALES ne zaman açıklanacak? | 2025-ALES/1 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

ALES ne zaman açıklanacak? | 2025-ALES/1 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES), 2025 yılı için ilki 13 Nisan Pazar günü yapıldı. Her yıl 3 kez düzenlenen ve yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer yapmak isteyenler için düzenlenen ALES'e katılanlar, sonuç tarihini merak ediyor. Peki ALES ne zaman açıklanacak? | 2025-ALES/1 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 14:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALES ne zaman açıklanacak? | 2025-ALES/1 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Üniversitelerde akademik kadrolara atanmak ve lisansüstü programlara başvurmak için katılım sağlanan ALES için bekleyiş sürüyor. Sınava katılan adaylar, 13 Nisan'da yapılan sınavın ardından sonuç tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. Matematik, geometri, mantık ve problem çözme sorularının yanı sıra Türkçe dil bilgisi, okuduğunu anlama ve mantıksal akıl yürütmenin de ölçüldüğü sınavın sonuç tarihi hakkında merak edilenleri derledik.

2025-ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, 13 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2025-ALES/1 sınavının sonuçları 2 Mayıs Cuma günü açıklanacak. Ancak ÖSYM'nin resmi sitesinde net saat bilgisi bulunmuyor. ÖSYM'nin ALES sonuçlarını öğleden önce erişime açması bekleniyor.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç sayfasından erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girdikten sonra sorgulama işleminin yapabilecek.

2025-ALES/2 NE ZAMAN?

2025'in ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 13 - 21 Mayıs tarihleri arasında, geç başvurular ise 29 Mayıs'ta alınacak. ALES-2'nin sonuçları 25 Temmuz 2025'te açıklanacak.

2025-ALES/3 NE ZAMAN?

Üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) ise 23 Aralık'ta uygulanacak. ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgiye göre, sınav başvuruları 7 - 14 Kasım, geç başvurular ise 21 Kasım'da alınacak. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta erişime açılacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir.

Özbek'ten radikal karar! Futbolcular...
G.Saray'dan 10 numara transfer!
DİĞER
Galatasaray’dan dev transfer girişimi! Dursun Özbek istedi, George Gardi menajeriyle görüştü!
Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC'de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir
Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi
Oğuz Aydın'a Fransız kancası! 20 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a durmak yok! Beşiktaş'a durmak yok! 14:55
Cimbom Sivasspor'a hazırlanıyor! Cimbom Sivasspor'a hazırlanıyor! 14:53
Polonya basını açıkladı! Piatek ve Beşiktaş... Polonya basını açıkladı! Piatek ve Beşiktaş... 14:29
F.Bahçe derbiye odaklandı! F.Bahçe derbiye odaklandı! 13:53
Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi Galatasaray'a Sambacı kaleci! Yakın takibe geçildi 13:01
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi 11:55
Daha Eski
Al Fateh - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman? Al Fateh - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman? 11:33
Al Riyadh - Al Orubah maçı ne zaman? Al Riyadh - Al Orubah maçı ne zaman? 11:27
Al Akhdoud - Al Wahda maçı ne zaman? Al Akhdoud - Al Wahda maçı ne zaman? 11:25
Oğuz Aydın'a Fransız kancası! 20 milyon Euro... Oğuz Aydın'a Fransız kancası! 20 milyon Euro... 11:07
Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman? Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman? 10:42
Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! 10:38