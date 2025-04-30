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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 30 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 30 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 30 Nisan 2025 tarihli 32886. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 30 Nisan Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 09:36
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Resmi Gazete'de bugün! 30 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 30 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 30 Nisan Çarşamba tarihli 32886. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Nisan Çarşamba Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

30 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/10/2024 Tarihli ve E: 2021/44, K: 2024/172 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/135, K: 2025/20 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2021/65564 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2016/5615 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 4 ve 5. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

👉30 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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