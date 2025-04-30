Resmi Gazete'de bugün! 30 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 30 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 30 Nisan Çarşamba tarihli 32886. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Nisan Çarşamba Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/10/2024 Tarihli ve E: 2021/44, K: 2024/172 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/135, K: 2025/20 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2021/65564 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2016/5615 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 4 ve 5. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri