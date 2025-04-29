CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 29 Nisan Salı | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 29 Nisan 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 07:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 29 NİSAN? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 29 Nisan Salı son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

29 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu!
G.Saray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık!
DİĞER
Fenerbahçe’de yıldız isimler topun ağzında! Mourinho değişim ateşini yaktı…
CHP lideri Özel'den İmamoğlu itirafı: Bizi telefonundan izliyor
F.Bahçe'den G.Saray'a Xhaka çalımı!
Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı! Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı! 01:09
Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama... Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama... 01:09
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! 01:09
Fatih Tekke'den U19 açıklaması! Fatih Tekke'den U19 açıklaması! 01:09
Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! 01:09
Trabzonspor'da duygusal anlar! Trabzonspor'da duygusal anlar! 01:09
Daha Eski
Göztepe galibiyeti hatırladı! Göztepe galibiyeti hatırladı! 01:09
G.Saray'a Sane transferinde şok! G.Saray'a Sane transferinde şok! 01:09
G.Saray'a sürpriz orta saha! G.Saray'a sürpriz orta saha! 01:09
F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! 01:09
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 01:09
G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı 01:09