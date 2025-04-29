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Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 29 Nisan Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

BİM aktüel kataloğu 29 Nisan Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Bim aktüel ürünler kataloğu 29 Nisan Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyata satan Bim, bu hafta da gıda ve temizlik ürünlerini uygun fiyata alma imkanı sundu. Pekin ördeğinden mantıya, dondurulmuş meyveden pasta malzemelerine, kuru yemişten bisküviye bir çok ürünü indirimli fiyata alabilmeniz için işte 29 Nisan Salı Bim indirim kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 09:19
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BİM aktüel kataloğu 29 Nisan Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Peynir Helvası Çilek-Portakal Peysan 150 g: 31,50 TL

Böğürtlen Iff's 350 g: 89 TL

Peynirli Kat Kat Börek Superfresh 400 g: 75 TL

Mantı Superfresh 1 kg: 109 TL

Piliç Acılı Kebap Gedik 1000 g: 89 TL

Piliç Çıtır Topları Gedik 700 g: 69,50 TL

Tavuk Tantuni Dürüm Aytaç 165 g: 45 TL

Krem Şamti Dr. Oetker 3x75 g: 67,50 TL

Süsleme Glazürü Dr. Oetker 76 g: 57,50 TL

Instant Maya Dr. Oetker 5x10 g: 27 TL

Pudra Şekeri Dr. Oetker 150 g: 19,50 TL

Dark Kakao Dr. Oetker 100 g: 57,50 TL

Meyveli Sos Dr. Oetker 77 g: 19,50 TK

Çiğ Karışık Kuruyemiş Keyifçe 300 g: 139,50 TL

Kavrulmuş Kaju Simbat 300 g: 149 TL

Mega Boy Cips Çeşitleri: 49,50 TL

Parmesan Aromalı Mısır Patlağı Eti Gong 110 g: 42 TL

Antep Fıstıklı Fitil Lokum Keyif.e 150 g: 69,50 TL

Soğuk Kahve Latte Seksüt 330 ml: 35 TL

Nohut Cipsi Züber 55 g: 39,50 TL

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