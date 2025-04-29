BİM aktüel kataloğu 29 Nisan Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Peynir Helvası Çilek-Portakal Peysan 150 g: 31,50 TL
Böğürtlen Iff's 350 g: 89 TL
Peynirli Kat Kat Börek Superfresh 400 g: 75 TL
Mantı Superfresh 1 kg: 109 TL
Piliç Acılı Kebap Gedik 1000 g: 89 TL
Piliç Çıtır Topları Gedik 700 g: 69,50 TL
Tavuk Tantuni Dürüm Aytaç 165 g: 45 TL
Krem Şamti Dr. Oetker 3x75 g: 67,50 TL
Süsleme Glazürü Dr. Oetker 76 g: 57,50 TL
Instant Maya Dr. Oetker 5x10 g: 27 TL
Pudra Şekeri Dr. Oetker 150 g: 19,50 TL
Dark Kakao Dr. Oetker 100 g: 57,50 TL
Meyveli Sos Dr. Oetker 77 g: 19,50 TK
Çiğ Karışık Kuruyemiş Keyifçe 300 g: 139,50 TL
Kavrulmuş Kaju Simbat 300 g: 149 TL
Mega Boy Cips Çeşitleri: 49,50 TL
Parmesan Aromalı Mısır Patlağı Eti Gong 110 g: 42 TL
Antep Fıstıklı Fitil Lokum Keyif.e 150 g: 69,50 TL
Soğuk Kahve Latte Seksüt 330 ml: 35 TL
Nohut Cipsi Züber 55 g: 39,50 TL