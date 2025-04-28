CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler VODAFONE BUSINESS, TECH CONNECT’TE GELECEĞİN TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİNİ LANSE ETTİ

VODAFONE BUSINESS, TECH CONNECT’TE GELECEĞİN TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİNİ LANSE ETTİ

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, 5G, IoT, bulut teknolojileri, yapay zekâ, bağlantılı dünya ve güvenlik gibi kritik konuların masaya yatırıldığı Türkiye’nin en büyük teknoloji buluşmalarından biri olan Tech Connect’te yeni teknolojilerini de lanse etti. Red Konsol, TechBot ve Robin Hood AI inovasyonlarını ve yenilenmiş servislerini duyuran Vodafone Business, deneyim alanlarında bu teknolojilerini katılımcılara birebir olarak deneyimletti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 09:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
VODAFONE BUSINESS, TECH CONNECT’TE GELECEĞİN TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİNİ LANSE ETTİ

Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşmalarından biri olan Vodafone Business Tech Connect'i 2000'in üzerinde katılımcıyla gerçekleştiren Vodafone Business, katılımcılarına gelecekle ilgili yeni bakış açıları kazandırırken, gün boyunca süren paneller ve çeşitli aktivitelerle IoT ve üretken yapay zekâ temelli yeni servislerinin lansmanlarını gerçekleştirdi. "Yarının İş Dünyasına Bugünden Hazır: Yeni Nesil Ürün ve Teknoloji Stratejileri" panelinde son teknoloji çözümlerini işletmelerle buluşturan Vodafone Business'ın halihazırdaki inovatif teknolojileri için ürettiği yeni servislerin lansmanı, şirketlerden de tam not aldı.

Vodafone Business'tan yeni müşteri kanalı

Vodafone Business'ın Tech Connect'te lansmanını yaptığı ilk teknoloji çözümü Red Konsol oldu. Kurumsal müşterileri için kesintisiz bir deneyim sağlamak adına tüm işlemleri 7/24 hızlı ve beklemeden gerçekleştirme kolaylığı sunan yenilenmiş dijital müşteri kanalı Red Konsol'u kullanıcılarına duyuran Vodafone Business; bu sayede mobil, veri, ses, bulut ve güvenlik gibi alınan tüm hizmetleri görüntülenebilir kılarken, tek bir arayüz üzerinden kullanım kolaylığı da sunmuş oldu. Bu sayede hem mobil hem de sabit hizmetler için müşteriler, hiç kimseye ihtiyaç duymadan 7/24 hızlı işlem yapabilme kolaylığını elde etti.

Sohbet robotu TechBot'la tüm sorulara cevaplar 10 saniyede hazır

Etkinlikte yenilikçi teknoloji metodolojisi olan ve bilgi bankası üzerinde çalışan TechBot'un da lansmanını yapan Vodafone Business, TechBot sayesinde destek ekipleri en güncel bilgiye tek bir platform üzerinden anında ulaşırken, müşterilerden gelen sorun bildirimlerinde çözümleme hızını da yüzde 30 oranında artırdığını göstermiş oldu. Sorunlu durumlarda 10 saniye içinde yanıt alabilen ve geliştirilmiş doğrulukla müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartan Techbot'la arızalarda hızlıca destek alabilen Vodafone Business destek ekipleri, bu sayede hata kodlarını üretken yapay zekâ teknolojisini kullanan bir sohbet robotu olan Techbot'a yazarak, problemlere nokta atışı ve hızlı müdahale edebiliyor.

Yapay zekâ temelli SD-WAN çözümü Robin Hood AI'la ağ kaynaklarını optimize ediliyor

Yazılım tabanlı geniş ağ teknolojisi olan SD-WAN'ın hayatımıza girmesiyle, ağ yapılarında merkezi yönetim, esneklik ve güvenlik anlamında önemli bir dönüşüm başladı. Bu dönüşüm, işletmelerin ağ kapasitelerini ihtiyaçlarına göre bölerek segmente etmelerini sağlasa da artan etkileşim, entegre olunan sistemler ve dönemsel yoğunluklar sebebiyle ihtiyaca göre doğru dağılımı eş zamanlı ve manuel yönetmek mümkün değil. Bu problemi çözebilme noktasında yapay zekâ temelli SD-WAN çözümü Robin Hood'u hayata geçiren Vodafone Business, Tech Connect'te son olarak bu teknolojisini de tanıtmış oldu. Değişen kapasite ihtiyaçlarına manuel müdahale olmadan Robin Hood sayesinde anında yanıt verilebilirken, ağ kaynakları dinamik optimize edilerek iş süreçleri kesintisiz ve verimli bir şekilde devam ediyor ve trafik yönlendirme kararları yapay zekâ algoritmalarıyla otomatikleştiriliyor.

"İş ahlakı üst düzeyde!"
Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına Hagi benzetmesi!
DİĞER
Osimhen Eyüpspor-Galatasaray maçına damga vurdu! Kariyer rekoru kıracak...
Dilek İmamoğlu'nun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!
"Sahanın tomografisini çektiler"
Talisca'dan büyük başarı! Osimhen'i geride bıraktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'dan sürpriz transfer! Frankowski yerine... Aslan'dan sürpriz transfer! Frankowski yerine... 09:22
Trabzonspor U19-Barcelona U19 maçı detayları! Trabzonspor U19-Barcelona U19 maçı detayları! 09:20
"İş ahlakı üst düzeyde!" "İş ahlakı üst düzeyde!" 09:12
"Sahanın tomografisini çektiler" "Sahanın tomografisini çektiler" 08:59
Bugünkü maçlar 28 Nisan Pazartesi Bugünkü maçlar 28 Nisan Pazartesi 07:45
F.Bahçe'den soruşturma talebi! F.Bahçe'den soruşturma talebi! 00:54
Daha Eski
F.Bahçe'den soruşturma talebi! F.Bahçe'den soruşturma talebi! 00:52
Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! 23:52
G.Saray farklı kazandı! G.Saray farklı kazandı! 23:52
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... 23:52
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:52
Bellona Kayserispor evinde kazandı! Bellona Kayserispor evinde kazandı! 23:52