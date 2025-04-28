VODAFONE BUSINESS, TECH CONNECT’TE GELECEĞİN TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİNİ LANSE ETTİ

Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşmalarından biri olan Vodafone Business Tech Connect'i 2000'in üzerinde katılımcıyla gerçekleştiren Vodafone Business, katılımcılarına gelecekle ilgili yeni bakış açıları kazandırırken, gün boyunca süren paneller ve çeşitli aktivitelerle IoT ve üretken yapay zekâ temelli yeni servislerinin lansmanlarını gerçekleştirdi. "Yarının İş Dünyasına Bugünden Hazır: Yeni Nesil Ürün ve Teknoloji Stratejileri" panelinde son teknoloji çözümlerini işletmelerle buluşturan Vodafone Business'ın halihazırdaki inovatif teknolojileri için ürettiği yeni servislerin lansmanı, şirketlerden de tam not aldı.

Vodafone Business'tan yeni müşteri kanalı

Vodafone Business'ın Tech Connect'te lansmanını yaptığı ilk teknoloji çözümü Red Konsol oldu. Kurumsal müşterileri için kesintisiz bir deneyim sağlamak adına tüm işlemleri 7/24 hızlı ve beklemeden gerçekleştirme kolaylığı sunan yenilenmiş dijital müşteri kanalı Red Konsol'u kullanıcılarına duyuran Vodafone Business; bu sayede mobil, veri, ses, bulut ve güvenlik gibi alınan tüm hizmetleri görüntülenebilir kılarken, tek bir arayüz üzerinden kullanım kolaylığı da sunmuş oldu. Bu sayede hem mobil hem de sabit hizmetler için müşteriler, hiç kimseye ihtiyaç duymadan 7/24 hızlı işlem yapabilme kolaylığını elde etti.

Sohbet robotu TechBot'la tüm sorulara cevaplar 10 saniyede hazır

Etkinlikte yenilikçi teknoloji metodolojisi olan ve bilgi bankası üzerinde çalışan TechBot'un da lansmanını yapan Vodafone Business, TechBot sayesinde destek ekipleri en güncel bilgiye tek bir platform üzerinden anında ulaşırken, müşterilerden gelen sorun bildirimlerinde çözümleme hızını da yüzde 30 oranında artırdığını göstermiş oldu. Sorunlu durumlarda 10 saniye içinde yanıt alabilen ve geliştirilmiş doğrulukla müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartan Techbot'la arızalarda hızlıca destek alabilen Vodafone Business destek ekipleri, bu sayede hata kodlarını üretken yapay zekâ teknolojisini kullanan bir sohbet robotu olan Techbot'a yazarak, problemlere nokta atışı ve hızlı müdahale edebiliyor.

Yapay zekâ temelli SD-WAN çözümü Robin Hood AI'la ağ kaynaklarını optimize ediliyor

Yazılım tabanlı geniş ağ teknolojisi olan SD-WAN'ın hayatımıza girmesiyle, ağ yapılarında merkezi yönetim, esneklik ve güvenlik anlamında önemli bir dönüşüm başladı. Bu dönüşüm, işletmelerin ağ kapasitelerini ihtiyaçlarına göre bölerek segmente etmelerini sağlasa da artan etkileşim, entegre olunan sistemler ve dönemsel yoğunluklar sebebiyle ihtiyaca göre doğru dağılımı eş zamanlı ve manuel yönetmek mümkün değil. Bu problemi çözebilme noktasında yapay zekâ temelli SD-WAN çözümü Robin Hood'u hayata geçiren Vodafone Business, Tech Connect'te son olarak bu teknolojisini de tanıtmış oldu. Değişen kapasite ihtiyaçlarına manuel müdahale olmadan Robin Hood sayesinde anında yanıt verilebilirken, ağ kaynakları dinamik optimize edilerek iş süreçleri kesintisiz ve verimli bir şekilde devam ediyor ve trafik yönlendirme kararları yapay zekâ algoritmalarıyla otomatikleştiriliyor.