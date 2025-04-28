CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 28 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 28 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 28 Nisan 2025 tarihli 32884. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 28 Nisan Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 28 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 28 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 28 Nisan Pazartesi tarihli 32884. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Nisan Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

28 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)

–– Adnan Menderes Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İnönü Üniversitesi Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İnönü Üniversitesi Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2025/2)

👉28 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro...
Talisca'dan büyük başarı! Osimhen'i geride bıraktı
DİĞER
Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı hakemine flaş sözler! “Çağdaş hakemlikten uzak”
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada İstanbul depremi ve terörsüz Türkiye var
Süper Lig'de güncel puan durumu!
F.Bahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 28 Nisan Pazartesi Bugünkü maçlar 28 Nisan Pazartesi 07:45
F.Bahçe'den soruşturma talebi! F.Bahçe'den soruşturma talebi! 00:54
F.Bahçe'den soruşturma talebi! F.Bahçe'den soruşturma talebi! 00:52
Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! 23:52
G.Saray farklı kazandı! G.Saray farklı kazandı! 23:52
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... 23:52
Daha Eski
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:52
Bellona Kayserispor evinde kazandı! Bellona Kayserispor evinde kazandı! 23:52
Premier Lig'de şampiyon Liverpool! Premier Lig'de şampiyon Liverpool! 23:52
Kerem Portekiz'de gollerine devam ediyor! Kerem Portekiz'de gollerine devam ediyor! 23:52
Tekke: Gollerin birini ben yedirdim Tekke: Gollerin birini ben yedirdim 23:52
F.Bahçe'den İrfan Can Eğribayat için açıklama! F.Bahçe'den İrfan Can Eğribayat için açıklama! 23:52