Resmi Gazete'de bugün! 27 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 27 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 27 Nisan Pazar tarihli 32883. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Nisan Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilot Eğitimi Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER

–– Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/04/2025 Tarihli ve 13469, 13471, 13472, 13473 ve 13474 Sayılı Kararları

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri