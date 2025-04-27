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Haberler Haberler ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 27 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 27 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 27 Nisan Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 21:31 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 21:34
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ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 27 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 27 NİSAN? | Deprem 27 Nisan Pazar | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 27 Nisan 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

27 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığı belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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