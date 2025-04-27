ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 27 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 27 NİSAN? | Deprem 27 Nisan Pazar | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 27 Nisan 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

27 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığı belirtildi.

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