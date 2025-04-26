KONYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD şiddetini duyurdu: Arka arkaya deprem

KONYA DEPREM SON DAKİKA | Konya'da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen sarsıntıyla başlayan deprem furyası etkisini sürdürüyor. Saat 07.16'da yaşanan 3,9 şiddetindeki depremin ardından 08.10'da 3.6 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. 2'nin altında çok sayıda sarsıntı yaşanan Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki depremleri ve AFAD'ın açıklamalarını sizler için derledik.

KONYA 3,9 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, sabah kaydedilen 3,9 şiddetindeki depremin ardından Konya Cihanbeyli merkezli 5 deprem daha kaydedildi. 08.10'da ise 3,6 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinin merkezüssü olduğu sarsıntının derinliği ise 6.97 km olarak ölçüldü.