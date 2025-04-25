Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 25 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 25 NİSAN? | Türkiye güne yine depremle başladı. 23 Nisan'da merkezüssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 6,2 şiddetindeki deprem başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde panik ve korkuya sebep oldu. Depremin artçı sarsıntıları sürerken 25 Nisan Cuma günü ise Kütahya güne depremle başladı. Sabahın ilk saatlerinde 4,5 şiddetinde bir sarsıntı yaşanan Simav'da, 6 dakika içinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İşte detaylar...

25 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN