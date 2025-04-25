CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 25 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 25 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 25 Nisan Cuma | Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin artçıları sürerken güne yeni bir depremle başladık. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, 07.23'te Kütahya'da 4,5 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Bunun hemen ardından 3,9 şiddetinde bir deprem daha yaşanırken bu sarsıntıların merkez üssünün Kütahya'nın Simav ilçesi olduğu belirlendi. İşte 25 Nisan 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 07:49 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 08:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 25 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 25 NİSAN? | Türkiye güne yine depremle başladı. 23 Nisan'da merkezüssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 6,2 şiddetindeki deprem başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde panik ve korkuya sebep oldu. Depremin artçı sarsıntıları sürerken 25 Nisan Cuma günü ise Kütahya güne depremle başladı. Sabahın ilk saatlerinde 4,5 şiddetinde bir sarsıntı yaşanan Simav'da, 6 dakika içinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İşte detaylar...

25 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

REKLAM - Idefix
Mourinho'ya yeni talipler çıktı!
DİĞER
Jose Mourinho 6 yıldız için kararını verdi! Gaziantep FK maçında büyük değişim...
İstanbul'da kentsel dönüşüme CHP engeli! 5 ilçede tam 43 dava açtılar
G.Saray'da flaş Muslera gelişmesi!
F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke: İyinin üzerinde oynadık Tekke: İyinin üzerinde oynadık 01:15
Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem sözleri! Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem sözleri! 01:15
G.Saray'ın rakibi Fırtına oldu! G.Saray'ın rakibi Fırtına oldu! 01:15
Ozan Tufan'dan şık gol! İzleyin Ozan Tufan'dan şık gol! İzleyin 01:14
F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! 01:14
A.Efes'ten müthiş geri dönüş! A.Efes'ten müthiş geri dönüş! 01:14
Daha Eski
F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi! F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi! 01:14
Banza penaltıyı kaçırdı! İşte o pozisyon Banza penaltıyı kaçırdı! İşte o pozisyon 01:14
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 01:14
Trabzonspor penaltı bekledi! Trabzonspor penaltı bekledi! 01:14
Alex de Souza'dan transfer itirafı! Alex de Souza'dan transfer itirafı! 01:14
Aslan'dan Loftus-Cheek harekatı! Aslan'dan Loftus-Cheek harekatı! 01:14