CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 25 Nisan

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 25 Nisan

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerine yükseldi. İstanbul'da Nisan yağmurlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 81,71 olarak ölçüldü. İşte 25 Nisan Cuma 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 09:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 25 Nisan

BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 NİSAN | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde %58,44 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 95,77 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 25 Nisan Cuma günü yüzde 81,71 olarak ölçüldü.

💦25 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 25 Nisan Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 81,71 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 25 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %93,83

🚿 Darlık Barajı: %81,85

🚿 Elmalı Barajı: %95,31

🚿 Terkos Barajı: %81,37

🚿 Alibey Barajı: %63,68

🚿 Büyükçekmece Barajı: %72,8

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,44

🚿 Istrancalar Barajı: %83,15

🚿 Kazandere Barajı: %95,56

🚿 Pabuçdere Barajı: %95,77

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu!
G.Saray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması!
DİĞER
Bu nasıl bilim insanlığı? Yıllar önce ne diyordu, şimdi ne diyor? Celal Şengör'ün "tutarsız bilimi"
İstanbul’da çadırlarda 48 saatlik deprem nöbeti!
G.Saray yönetiminde prim kararı!
F.Bahçeli yıldıza Süper Lig'den dev talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yönetiminde prim kararı! G.Saray yönetiminde prim kararı! 10:14
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! Beşiktaş'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! 10:12
F.Bahçeli yıldıza Süper Lig'den dev talip! F.Bahçeli yıldıza Süper Lig'den dev talip! 10:06
F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Dev kulübe gidiyor 09:56
Beşiktaş - Hatayspor maçı yayın bilgisi! Beşiktaş - Hatayspor maçı yayın bilgisi! 09:45
G.Saray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması! G.Saray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması! 09:40
Daha Eski
PSG - Nice maçı ne zaman? PSG - Nice maçı ne zaman? 09:38
Stuttgart - Heidenheim maçı ne zaman? Stuttgart - Heidenheim maçı ne zaman? 09:30
G.Saray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra... G.Saray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra... 09:15
"Sezonu kurtarmak için şansı var" "Sezonu kurtarmak için şansı var" 08:40
Bugünkü maçlar 25 Nisan Cuma 2025 Bugünkü maçlar 25 Nisan Cuma 2025 08:32
Tekke: İyinin üzerinde oynadık Tekke: İyinin üzerinde oynadık 01:15