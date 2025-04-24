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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 24 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 24 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 24 Nisan 2025 tarihli 32880. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 24 Nisan Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 09:08
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Resmi Gazete'de bugün! 24 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 24 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 24 Nisan Perşembe tarihli 32880. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Nisan Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

24 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükümlü Erbaş ve Erlerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sağlık Hizmeti Sunucularından Almış Oldukları Sağlık Hizmeti Giderlerinden Oluşan Fark Ücretlerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar

👉24 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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