Deprem son dakika! İstanbul'da artçılar devam ediyor mu? 24 Nisan AFAD - Kandilli son depremler

Marmara Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 23 Nisan Çarşamba günü Silivri açıklarında yaşanan 3,9 şiddetindeki depremin ardından arka arkaya yaşanan sarsıntılar nedeniyle çok sayıda vatandaş geceyi dışarıda geçirdi. Öğle saatlerinde 6,2'lik depremle sarsılan İstanbul'da, o saatten itibaren artçılar devam ediyor. Marmara Depremi'nin İstanbul'un yanı sıra Edirne, Ankara, Bursa, Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Çanakkale, Bilecik, Tekirdağ, İzmir, Uşak, Balıkesir'de de hissedildiği kaydedilirken AFAD, tüm birimlrerin teyakkuzda olduğunu sıklıkla vurguluyor. İşte AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi...

İSTANBUL'DA ARTÇILAR DEVAM EDİYOR MU?

İstanbul, Silivri açıklarında 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da, 6,2 şiddetinde kaydedilen depremin 'ana deprem' olduğunu belirten uzmanlar, o saatten sonra Marmara Denizi merkezli çok sayıda artçının da kaydedildiğini belirtti. Artçıların çok az kısmı hissedilir şiddette yaşanırken İstanbul'da vatandaşlar, okul bahçeleri, parklar ve millet bahçelerinde geceyi geçirdi. Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı depremde 151 kişi yüksekten atlayarak yaralandı. Deprem uzmanları, İstanbul'da artçıların etkisinin birkaç gün daha sürebileceğini kaydetti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN (24 NİSAN)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN (24 NİSAN)