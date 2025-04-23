Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? - 24 Nisan Perşembe okul var mı? | MEB son dakika açıklama

İstanbul'da yaşanan peş peşe depremlerin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığından geleek olan açıklamalara çevrildi. Öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyorlar. Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe okul var mı? İşte detaylar...

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki depremler sonrası okullardaki son durumu paylaştı. 24-25 Nisan tarihlerinde okulların tatil olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Tekin, şu ifadeleri kaydetti:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."