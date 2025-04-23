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Haberler Haberler Yarın idari izin var mı? | İstanbul'da 24 Nisan yarın kamu çalışanları izinli mi?

Yarın idari izin var mı? | İstanbul'da 24 Nisan yarın kamu çalışanları izinli mi?

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında okullar ve üniversiteler 2 gün tatil edildi. artçı sarsıntılar devam ederken amu çalışanları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yarın idari izin var mı? İstanbul'da 24 Nisan yarın kamu çalışanları izinli mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 17:10
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Yarın idari izin var mı? | İstanbul'da 24 Nisan yarın kamu çalışanları izinli mi?

İstanbul'da meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden olurken, gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. İstanbul Valiliğinden ise kamu çalışanlarına yönelik son dakika açıklama geldi. Peki, yarın idari izin var mı? İstanbul'da 24 Nisan yarın kamu çalışanları izinli mi?

YARIN İDARİ İZİN VAR MI?

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği, kentte meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Valilik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki #deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir.

An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz."

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