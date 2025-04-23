SON DAKİKA: İstanbul'da deprem oldu!

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının merkez üssünün Marmara Denizi Silivri açıkları olduğu öğrenildi. Ek olarak; depremin 3.9 büyüklüğünde ve yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.