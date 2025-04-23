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Haberler Haberler SON DAKİKA: İstanbul'da deprem oldu!

SON DAKİKA: İstanbul'da deprem oldu!

Son dakika haberleri... İstanbul'da Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Sarsıntının 3.9 büyüklüğünde gerçekleştiği aktarıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 12:31 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 12:39
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SON DAKİKA: İstanbul'da deprem oldu!

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının merkez üssünün Marmara Denizi Silivri açıkları olduğu öğrenildi. Ek olarak; depremin 3.9 büyüklüğünde ve yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

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