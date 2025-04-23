SON DAKİKA: İstanbul'da deprem oldu!

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının merkez üssünün Marmara Denizi Silivri açıkları olduğu öğrenildi. Ek olarak; depremin 3.9 büyüklüğünde ve yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM Büyüklük:3.9 (Ml) Yer:Marmara Denizi - [25.54 km] Silivri (İstanbul) Tarih:2025-04-23 Saat:12:13:05 TSİ Enlem:40.84028 N Boylam:28.22361 E Derinlik:6.99 km Detay:https://t.co/Eo17xvxwul@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025