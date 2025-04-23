Son dakika İstanbul'da 6,2 şiddetinde deprem! Artçılar devam ediyor

İstanbul'da arka arkaya depremler sürüyor. İlk sarsıntı saat 12.13'te kaydedildi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre saat 12.13'te, Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından saat 12.49'da başka bir sarsıntı daha kaydedildi. Marmara Bölgesi'nin birçok noktasında hissedilen sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

İSTANBUL BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

İSTANBUL'DA YIKIM OLDU MU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası A Haber'e konuştu. Bakan Yerlikaya, "39 ilçe kaymakamlarımızın her biri kriz merkezinde 112'ye çöken bina talebi gelmedi." ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından resmi X hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde arka arkaya gelen depremlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Milletimize geçmiş olsun."

"NACİ GÖRÜR UYARDI: YÜKLENİYOR..."

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Marmara Denizi'nden meydana gelen depremin ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu. Görür paylaşımında "12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, fikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor" ifadelerine yer verdi.

12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, fikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor pic.twitter.com/JNabxbuDYR — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 23, 2025

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 'OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ" DUYURUSU

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz.

Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."