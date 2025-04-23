CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 07:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi!
İlk finalist G.Saray!
DİĞER
Okan Buruk’tan transfer sorusuna olay cevap! İsim vererek açıkladı…
Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İmamoğlu'nun ortağı Muzaffer Beyaz'ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu hisseme çöktü
F.Bahçe'ye sambacı stoper!
F.Bahçe'de En Nesyri krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! 01:15
Okan Buruk: Benim için en değerlisi… Okan Buruk: Benim için en değerlisi… 01:14
İlk finalist G.Saray! İlk finalist G.Saray! 01:14
İşte T. Konyaspor - G.Saray maçının golleri! İşte T. Konyaspor - G.Saray maçının golleri! 01:14
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 01:14
Abdülkerim: Tepkileri anlamıyorum Abdülkerim: Tepkileri anlamıyorum 01:14
Daha Eski
F.Bahçe Beko seride öne geçti! F.Bahçe Beko seride öne geçti! 01:14
Yarı finalde Gazzeli çocuklar seremonide! Yarı finalde Gazzeli çocuklar seremonide! 01:14
Dursun Özbek'ten 5. yıldız açıklaması! Dursun Özbek'ten 5. yıldız açıklaması! 01:14
F.Bahçe'de En Nesyri krizi! F.Bahçe'de En Nesyri krizi! 01:14
F.Bahçe'den Dzeko kararı! F.Bahçe'den Dzeko kararı! 01:14
G.Saray'a Xhaka şoku! G.Saray'a Xhaka şoku! 01:14