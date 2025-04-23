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Haberler Haberler İstanbul'da son dakika bir deprem daha! - 23 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

İstanbul'da son dakika bir deprem daha! - 23 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre İstanbul'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Büyükçekmece olarak açıklandı. 23 Nisan AFAD, Kandilli son depremler ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 15:32
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İstanbul'da son dakika bir deprem daha! - 23 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 23 NİSAN? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 23 Nisan Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

23 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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