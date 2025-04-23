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Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 23 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 23 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 23 Nisan Çarşamba | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 23 Nisan 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 08:06
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Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 23 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 23 NİSAN? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 23 Nisan Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

23 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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