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Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul'daki depremler sonrası ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul'daki depremler sonrası ilk açıklama

İstanbul'da peş peşe yaşanan depremlerin ardından gözler Başkan Erdoğan'dan ve resmi makamlardan gelecek olan açıklamalara çevrildi. Başkan Erdoğan'dan İstanbul'daki depremler sonrası ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 15:47 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 15:50
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul'daki depremler sonrası ilk açıklama

İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bir yandan da gözler resmi makamlardan gelen açıklamalara çevrildi. Başkan Erdoğan deprem sonrası ilk açıklamayı yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul'daki depremler sonrası ilk açıklama geldi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor. Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor.

Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah, şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum."

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