YKS sınavı ne zaman 2025? | TYT, AYT, YDT ayın kaçında?

YKS SINAVI NE ZAMAN? | 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri, adaylar için üniversiteye giriş sürecindeki önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç ana oturumdan oluşacak olan bu sınav, milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek. Sınav süreciyle ilgili heyecanla beklenen detaylar, başvuru tarihleriyle birlikte adayların sınav takvimini oluşturacak. Üniversiteye hazırlıklarını sürdüren adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleriyle ilgili araştırmalarına devam ediyor. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından yapılacak açıklamanın ardından, milyonlarca kişi arama motorlarına "2025 YKS sınavı ne zaman?" ve "TYT, AYT, YDT hangi tarihlerde?" gibi sorular sormaya devam ediyor. Üç ana oturumdan oluşan bu sınav hakkında önemli detayları sizler için derledik.

TYT, AYT, YDT AYIN KAÇINDA?

Üç ana oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 yılı için 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte TYT,AYT, YDT tarihleri:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 Cumartesi, saat 10:15

AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran 2025 Pazar, saat 10:15

YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar, saat 15:45

YKS NEDİR?

YKS, ülkemizde ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2018 yılından bu yana uygulanan ve her yıl tekrarlanan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemine verilen isimdir.

YKS, lise eğitimini tamamlayan tüm bireylerin üniversiteye girebilmek için girmesi gereken bir sınavdır. Yükseköğretim programlarına öğrenci alımını sağlamak ve adayların tercihlerine göre yerleştirilmesini temin etmek amacıyla yapılmaktadır. YKS, 3 oturumdan oluşmaktadır: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Adaylara, lise müfredatına dayalı sorular yöneltilmektedir. İlk oturum olan TYT, tüm adaylar için zorunludur.

YKS GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, öğretmenler, kamu çalışanları ve akademisyenler, YKS görevli başvurusu yapmak için Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvuru süreci için adaylar, GİS üzerinden gerekli bilgilerini girerek başvurularını tamamlayacaklardır.

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

YKS görevli ücreti, türüne göre değişiklik göstermektedir. 2024 yılı itibarıyla, YKS'de görevli olan salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı ve yardımcı engelli gözetmeni gibi görevlerdeki ücretler 769 TL ile 1.922 TL arasında değişmektedir.